Weyts gaat duizend scholen (ver)bouwen en wil daarvoor ons spaargeld gebruiken

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) investeert de komende jaren 3 miljard euro in scholeninfrastructuur. Een half miljard meer dan in de vorige legislatuur en genoeg om duizend scholen bij te zetten of te renoveren. Toch heeft het onderwijs minstens het dubbele nodig om de achterstand uit het verleden weg te werken.

Ouders die in de grote steden moeten knokken voor een plekje in hun school van voorkeur, want de stoeltjes zijn schaars. Een gebouwenpark dat voor ongeveer een tiende uit containerklassen bestaat. Oude scholen die staan te verloederen omdat er te weinig geld is voor dringende renovaties. Het is pover gesteld met de schoolgebouwen in Vlaanderen.

Om daar iets aan te doen heeft de Vlaamse regering gisteren een plan van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd. Liefst 3 miljard euro gaat deze legislatuur naar scholenbouw, in totaal goed voor duizend renovaties of nieuwbouwen, zo berekende het kabinet van Weyts. Daarmee doet hij nog een schepje van 500 miljoen euro bovenop de extra investeringen van zijn voorgangster Hilde Crevits (CD&V).

Ongeveer de helft – 1,4 miljard euro – gaat naar de vervanging of vernieuwing van bestaande gebouwen. Nog eens 360 miljoen euro gaat naar extra scholen op plaatsen waar een plaatstekort dreigt. Vooral voor Antwerpen, Brussel en de Vlaamse rand, omdat daar het aantal middelbare scholieren de komende jaren fors toeneemt. Een derde schijf van 318 miljoen euro kunnen scholen inzetten om gebouwen tijdelijk te huren wanneer ze dringend extra plaats nodig hebben of tijdens een verbouwing.

Spaargeld nodig

Ten slotte gaat nog eens 1 miljard naar een nieuwe publiek-private samenwerking om scholen bij te zetten. In zo’n zogenaamd DBFM-programma (Design, Build, Finance en Maintenance) staat de Vlaamse overheid in samenwerking met private partners in voor het ontwerp, de bouw, financiering en dertigjarig onderhoud van de gebouwen. De voorbije jaren zijn dankzij een gelijkaardig project 182 nieuwe scholen gebouwd.

Opvallend is dat Weyts deze keer uw spaargeld wil gebruiken om het nieuwe DBFM-project te financieren in ruil voor een ‘marktconform rendement’. ‘Het gaat om een voornemen, maar de details moeten nog uitgewerkt worden’, zegt zijn woordvoerder.

De forse investeringen betekenen voor alle duidelijkheid niet dat alle noden geledigd worden. Om de bestaande scholen op orde te krijgen is volgens de verschillende netten alleen al liefst 6 miljard euro nodig. De wachtlijsten voor renovaties en nieuwbouw blijven al jaren oplopen door een gebrek aan investeringen na de jaren zeventig, ons verouderde patrimonium en het groeiende aantal leerlingen. ‘Toch zijn we heel blij dat we nu 500 miljoen euro extra kunnen binnenhalen’, zegt de woordvoerder van Weyts. ‘Zeker gezien de oplopende coronafactuur en de begroting die in het rood gaat.’