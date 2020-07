Betogingen in heel Frankrijk tegen ‘minister van Verkrachting’

In Parijs en verschillende andere Franse steden hebben duizenden mensen vrijdag geprotesteerd om het vertrek te eisen van twee ministers van de herschikte Franse regering.

Naast Parijs werd er onder meer geprotesteerd in Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lyon en Grenoble. Het was de feministische beweging #NousToutes die had opgeroepen om de straat op te trekken en het protest is gericht tegen de benoeming van Gérald Darmanin als minister van Binnenlandse Zaken en Eric Dupond-Moretti als minister van Justitie in de nieuwe regering waarmee president Emmanuel Macron ‘een nieuwe weg’ wil inslaan.

De 37-jarige Darmanin, die eerder diende als minister van Begroting, werd beschuldigd van seksuele intimidatie toen hij burgemeester van Tourcoing was, tussen 2014 en 2017. Hij zou een vrouw om seksuele diensten hebben gevraagd in ruil voor de toewijzing van een sociale woning, maar Darmanin ontkent die beschuldigingen.

In 2017 werd hij door Sophie Patterson-Spatz beschuldigd van verkrachting. Dat zou gebeurd zijn in 2009, toen de vrouw hem hulp vroeg in een rechtszaak. Darmanin beweert dat er sprake was van wederzijdse toestemming en beschuldigt de vrouw van laster. De zaak werd vorige maand heropend in beroep, maar dat is volgens de regering geen obstakel om hem te benoemen tot minister.

Ook de benoeming van Dupond-Moretti ligt moeilijk omdat de strafpleiter zich in het verleden seksistisch heeft uitgelaten over slachtoffers van seksueel geweld.

De betogers, die dinsdag al een eerste keer op straat kwamen in Parijs, eisen dat de twee kersverse ministers opstappen. ‘Welkom minister van Verkrachting!’ en ‘Verkrachters in de gevangenis, niet in de regering’ waren enkele van de slogans op de pamfletten die de voornamelijk vrouwelijke deelnemers bij zich hadden.

