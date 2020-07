Twitteraccount Schild & Vrienden opgeschort

De Twitteraccount van de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden is, samen met die van bijna zeventig gelijkaardige organisaties en personen, geschorst.

Op de account van Schild & Vrienden kunnen Twittergebruikers nu doorklikken naar de regels die het sociaal netwerk hanteert. Daar is onder meer te lezen dat gebruikers niet mogen dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme, of dit promoten. Welke posts van de extreemrechtse organisatie de aanleiding vormden om de account te schorsen, is niet meteen duidelijk.

De andere geschorste accounts maken, net als Schild & Vrienden, ook deel uit van de zogenaamd identitaire beweging in Europa. Het gaat onder meer om de eigen account van Oostenrijker Martin Sellner, die ook al enige tijd van Facebook en Instagram verwijderd was. Sellner leidt in Oostenrijk de Identitären Bewegung Österreich (IBÖ).

In een verklaring aan NBC News meldt Twitter dat deze accounts van blanke nationalisten geschorst werden omdat ze ‘het beleid over gewelddadig extremisme schonden’. Eerder werd ook de uiterst rechtse Britse columniste en commentator Katie Hopkins van het platform gebannen.

Dries Van Langenhove, Kamerlid voor Vlaams Belang en oprichter van Schild & Vrienden, meent dat dit een poging is om ‘iedereen met een migratiekritische mening’ het zwijgen op te leggen. Van Langenhoves eigen account is voorlopig wel nog altijd actief.

Twitter treedt sinds kort ook strenger op tegen valse politieke boodschappen of misleidende of foutieve informatie. Vraag maar aan president Donald Trump. Enkele van zijn berichten kregen al een waarschuwing mee voor het ‘verheerlijke van geweld’ of het etiket van ‘gemanipuleerde media’. Die restricties hebben er mede toe geleid dat een ‘rechtse Twitter’ aan populariteit wint.