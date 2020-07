Prima avond voor Rode Duivels van Real Madrid: vijfde clean sheet op rij voor Courtois, rentree van Hazard én stap dichter bij titel

Real Madrid staat weer een stap dichter bij de Spaanse landstitel. Vrijdagavond versloeg het Alaves met 2-0, waardoor het opnieuw vier punten uitloopt op Barcelona met nog drie matchen te gaan. De Koninklijke kreeg al voor de derde partij op rij een penalty. Thibaut Courtois onderscheidde zich met enkele goede reddingen en hield opnieuw de nul, zijn vijfde clean sheet op rij al. Eden Hazard vierde in de slotfase zijn rentree op het veld nadat zijn enkelblessure hem opnieuw even aan de kant gehouden had.

Amper drie minuten stonden op de klok of het was al alarmfase rood voor Real en Courtois tegen laagvlieger Alaves. Joselu kopte pal op de deklat en ook in de rebound ging de bal er niet in. Toch kwam Real vroeg op voorsprong. Alweer via een penalty, en alweer was op aangeven van de VAR. In de vorige twee competitiewedstrijden maakte de Koninklijke ook al telkens het verschil met een penalty.

Karim Benzema zette deze keer de elfmeter om. Vaste strafschopnemer Sergio Ramos zat immers geschorst in de tribunes, want naast tien goals heeft de kapitein van Real ook al tien gele kaarten achter zijn naam. De bezoekers bleven wel flink meedoen en kregen een paar stevige kansen op de gelijkmaker. Thibaut Courtois had een prima parade in huis op een harde schuiver van Oliver Burke, even later trapte Joselu een dot van een kans ver naast.

Na rust van hetzelfde laken een pak. Courtois onderscheidde zich opnieuw oog in oog met Joselu, Real was aan de overkant wel efficiënt. Vijf minuten na rust behield Benzema het overzicht en bood hij Marco Asensio de 2-0 op een presenteerblaadje aan. De goal werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR kwam alweer tussen in het voordeel van Real en keurde de goal goed. Terecht, welteverstaan.

Rentree Hazard

Het werd een prima werkdag voor de Rode Duivels in Madrileense loondienst, want naast een vijfde clean sheet op rij voor Courtois was er ook de rentree van Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels mocht acht minuten meedoen toen de zege al veilig was.

Door de zege loopt Real Madrid opnieuw vier punten uit op Barcelona met nog drie matchen te gaan. De Koninklijke boekte na de corona-onderbreking een straffe 24 op 24. Thibaut Courtois was daarbij samen met Benzema en Sergio Ramos één van dé uitblinkers. De Belgische doelman moest in die acht wedstrijden amper twee tegengoals toestaan. Behoudens een mirakel ontvangt hij straks ook de Trofeo Zamora voor minst gepasseerde doelman in La Liga.