Liefst 27 van de 30 clubs in Amerikaanse honkbalcompetitie zitten met coronabesmetting

In de Amerikaanse honkbalcompetitie (MLB) hebben 58 spelers en 8 clubmedewerkers positief getest op het coronavirus. Dat maakte de MLB vrijdag bekend. Bij 27 van de 30 clubs werden positieve gevallen opgemerkt. Er werden donderdag in totaal 3.478 tests afgenomen. De MLB-spelers zullen vanaf nu om de dag getest worden.

De MLB was midden maart in volle voorbereiding voor de competitiestart, die twee weken later zou starten, toen het coronavirus de hele sportwereld lamlegde. De nieuwe seizoensstart werd vastgelegd op 23 juli, zonder toeschouwers in de stadions en met een verkort speelschema. De finales van de zogenaamde World Series zouden in oktober moeten eindigen.