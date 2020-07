Duivelse drievuldigheid

Het gebeurde zo’n drie jaar geleden, in de Eurostar naar Londen – een oorsuizende bubbel van gelukzaligheid, dat er vanuit België überhaupt nog vliegtuigen naar de Britse hoofdstad opstijgen, is krankjorum. Het lot had mij een plaats toebedeeld naast Bruno Taveirne, commentator van de Waalse rechtenhouder van de Premier League, en een niet onverdienstelijke doelman in zijn jonge jaren. Onze wegen kruisen elkaar af en toe, en iedere keer weer is dat fijn. Taveirne is slim en grappig, en heeft een uiterst meeslepende verteltrant – gesprekken doorspekt hij in Brusselse tongval met ‘dis donc’, ‘faut quand même rester un peu sérieux, hein’ en ‘tu peux imaginer?’.