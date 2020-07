Nederlandse wereldkampioene shorttrack Lara van Ruijven op 27-jarige leeftijd overleden: “Surreëel”

De Nederlandse wereldkampioene shorttrack Lara van Ruijven is overleden. Dat heeft de Nederlandse schaatsbond bekendgemaakt. Van Ruijven werd amper 27 jaar.

Van Ruijven, regerend wereldkampioene op de 500 meter, moest op 25 juni het trainingskamp van de nationale selectie van Nederland verlaten doordat ze ernstig ziek geworden was. Ze belandde op de intensive care van een ziekenhuis in het Franse Perpignan, waar ze de voorbije twee weken in kunstmatige coma gehouden werd.

Daar kwam aan het licht dat ze kampte met een auto-immuunreactie. Dat is een aandoening waarbij men antilichamen ontwikkelt tegen tegen lichaamseigen functies. Dat leidde tot ernstige complicaties en inwendige bloedingen, en is haar uiteindelijk fataal geworden.

“De afgelopen dagen deden zich nieuwe complicaties voor, die artsen aanvankelijk onder controle leken te hebben”, aldus de KNSB. “Vanochtend kwam echter het slechte nieuws, dat genezing uitgesloten was. Aan het begin van de avond is Lara in het bijzijn van haar naasten overleden.”

“Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, zei Nederlands bondscoach Jeroen Otter in een eerste reactie. “Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

Enkele leden van het Nederlandse shorttrackteam, waarmee Van Ruijven in Font Romeu verbleef, hebben in het ziekenhuis nog afscheid genomen van hun teamgenoot. Het trainingskamp in de Pyreneeën zou tot en met komend weekend duren, waarna een korte vakantie stond gepland. Het is nog niet bekend wanneer rijders en staf naar Nederland terugkeren.