Drie weken is het al geleden dat Anderlecht voor het eerst verzamelen blies in het kader van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar nu pas duiken er voor het eerst trainingsfoto’s op. Daarop blijkt dat Landry Dimata, die anderhalf jaar aan de kant stond met een kraakbeenletsel, intussen een heuse bodybuilder is geworden en dat Ognjen Vranjes weer van de partij is na zijn passage bij AEK Athene. Ook tekenden er met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, doelman Timo Wellenreuther, aanvaller Ilias Takidine en Perfomance Director Damian Roden wat nieuwe gezichten present. Opvallend: geen Anthony Vanden Borre. Die heeft geen contract meer bij paars-wit, maar mag nog weel meetrainen. Vorige week trainde hij echter al individueel wegens niet volledig fit.