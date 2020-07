Manchester City kent maandag zijn lot in zaak tegen UEFA

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zal maandag beslissen of de Engelse topclub Manchester City al dan niet voor twee jaar wordt uitgesloten van Europees voetbal. Dat maakte het TAS vrijdag bekend in een persbericht.

Begin juni bestudeerde het TAS drie dagen lang, via videoconferentie, het beroep van de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne tegen de beslissing van de financiële controlekamer van de UEFA om Manchester City voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal omwille van inbreuken op de Financial Fair Play-regelgeving. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

City reageerde in februari, bij de bekendmaking van de schorsing, niet verrast op het nieuws en verklaarde onmiddellijk naar het TAS te zullen stappen. Bij een effectieve uitsluiting zouden de Citizens meer dan honderd miljoen euro per jaar mislopen.

Een eventuele beslissing van het TAS in het nadeel van City belet de Engelse topclub wel niet de Champions League van dit jaar verder af te werken. Kevin De Bruyne en co wonnen voor de coronacrisis hun heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 bij Real Madrid. De eindfase van het kampioenenbal zal in augustus in Lissabon worden gespeeld.