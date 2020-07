Jambon in 11 juli-speech: ‘Ergste economische leed moet nog komen’

Een vrolijke boodschap bracht Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) niet op de vooravond van een bijzondere Vlaamse feestdag. ‘We zullen met zijn allen Vlaanderen moeten helpen heropbouwen.’

‘Vanop deze historische plek en op dit speciale moment doe ik een appel aan u, doe ik een oproep tot àlle Vlamingen’, sprak Jambon, op de beroemde Groeningekouter in Kortrijk. Ook dit is een viering in aangepaste context: slechts 200 genodigden mochten aanwezig zijn.

‘Ik doe een beroep op u – jong en ouder, werknemer en werkgever, ambtenaar en zelfstandige: laten we allemaal schouder aan schouder staan, samen onze rug rechten, ging Jambon verder. ‘Niet enkel om onze slabakkende economie weer op een hoger toerental te krijgen. Maar zeker ook om onze maatschappelijk weefsel en onze Vlaamse natie mee vorm te geven.’

Positief was Jambon dan wél over de Vlaamse spirit en ons verleden: ‘Als Vlamingen kregen we het vaak en hard te verduren. Maar telkens weer overwonnen we rampspoed, rechtten we onze rug en grepen kansen. Ook nu en morgen zullen we slim moeten zijn. En sterk.’

De Vlaamse minister-president zal zich straks ook voor het eerst rechtstreeks tot televisiekijkend Vlaanderen richten. Vanavond wordt een korte videoboodschap uitgezonden op VRT en VTM. Het gaat om een filmpje van zo’n drietal minuten.