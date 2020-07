Real Madrid raakt Marcelo kwijt in volle titelstrijd

Real Madrid lijkt de rest van de competitie in Spanje te moeten afwerken zonder linksachter Marcelo. De 32-jarige Braziliaan kampt met een spierblessure in de adductoren. Volgens diverse Spaanse kranten komt Marcelo voor het einde van de competitie, op 19 juli, niet meer in actie.

Vorige week zondag stond Marcelo nog negentig minuten op het veld, op bezoek bij Athletic Bilbao, en gaf hij de assist voor het enige doelpunt in de wedstrijd van Sergio Ramos.

Real Madrid gaf in een bericht op haar website mee “dat het de evolutie van zijn blessure opvolgt”. In Spaanse media circuleert een onbeschikbaarheid van een drietal weken. De linksachter lijkt te zullen toewerken naar de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League op 7 augustus op het veld van Manchester City.

Real Madrid komt vrijdagavond nog in actie in La Liga, thuis tegen Alaves. Met in totaal nog vier duels te gaan telt de Koninklijke één punt voor op FC Barcelona, dat zijn duel van de 35e speeldag woensdag al afwerkte (1-0 winst tegen Espanyol). Real kan vrijdag tegen Alaves opnieuw rekenen op een fitte Eden Hazard. Hij miste de laatste twee wedstrijden door enkelproblemen.