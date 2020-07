Ook kleurcodes voor hoger onderwijs, mix van online en offline onderwijs

Net als het basis- en middelbaar onderwijs zullen de universiteiten en de hogescholen volgend academiejaar werken met kleurcodes gebaseerd op de pandemieniveaus.

Het kabinet-Weyts maakte vrijdagmiddag bekend dat een akkoord werd gevonden tussen de experts van de GEES, de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad over het hoger onderwijs. Voor de hogescholen en universiteiten gelden wel verschillende draaiboeken, omdat de hogescholen gemiddeld meer onderwijs op de campus kunnen organiseren dan de universiteiten.

Verwacht (en vooral gehoopt) wordt dat het onderwijs in september van start kan gaan met code geel. Voor de universiteiten wil dat zeggen dat aula’s voor maximaal de helft gevuld mogen zijn als iedereen een mondmasker draagt. Wordt er geen mondmasker opgezet, dan is slechts vijfde van de ruimte beschikbaar. Labo’s en practica kunnen gewoon doorgaan, ook mét mondmaskers.

Ook afstandsonderwijs

Aan de hogescholen geldt een gelijkaardig systeem: in totaal moet het aantal ‘studenten in circulatie op de campus’ met 25 procent verminderen. Er is, net als aan de universiteiten, een mix van online en offline onderwijs.

Code oranje (matig risico) leidt tot veel meer beperkingen. Aula’s aan de uniefs en hogescholen mogen dan maar voor een vijfde gevuld zijn, tenzij voor onderwijs in kleine groepen (daar mag de helft gevuld zijn). Practica en labo’s blijven mogelijk, zelfs bij code rood. Dan wordt aan de universiteiten wel de rest van de onderwijsactiviteiten op afstand georganiseerd. Aan de hogescholen kan dan weer maximaal 10 procent van de studenten op de campus aanwezig zijn.

‘Nu ook het kader voor het hoger onderwijs vastligt, is het volledige Vlaamse onderwijs voorbereid op de heropstart’, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). ‘Dat bespaart ons veel discussie en improvisatie als er een nieuwe uitbraak zou komen.’