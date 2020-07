Venetië test controversiële stormvloedkering die stad moet beschermen tegen overstromingen

De lagune van Venetië is vrijdag even afgesneden van de Adriatische Zee voor een eerste algemene test van een controversiële stormvloedkering die de stad moet beschermen tegen overstromingen.

Het MOSE-project werd in 2003 opgestart maar de uitwerking ervan verliep allesbehalve van een leien dakje. Een rist schandalen overschaduwde de bouw van de prestigieuze waterkering, waarvoor de kosten opliepen tot 5,5 miljard euro.

Premier Giuseppe Conte zakte speciaal voor de test af naar Venetië. ‘Het MOSE-project is aangetast door corruptie en schandalen, maar laat ons focussen op het objectief. We moeten allemaal hopen dat het werkt’, zei hij.

Ingenieurs bouwden vier dammen bij de drie ingangen van de lagune. Telkens Venetië wordt bedreigd door stormvloeden van meer dan 110 centimeter, moeten de dammen simultaan sluiten. Vrijdag werden de dammen, die bestaan uit 78 stalen constructies, voor het eerst gelijktijdig uitgetest. Het duurde zowat anderhalf uur voor alle dammen omhoog waren gebracht. Volgens een MOSE-ingenieur is het de bedoeling dat dit in een half uur gebeurt, eens het systeem volledig operationeel is. In principe is dat in december 2021.

De burgemeester van Venetië reageerde alvast tevreden. Hij noemde MOSE (het Italiaans voor Mozes) ‘een fantastische prestatie’ en ‘het resultaat van Italiaans vakmanschap’.

Venetië wordt regelmatig geplaagd door overstromingen. In november kwam het water er 187 centimeter hoog, bijna een recordhoogte. Heel wat gebouwen in de historische Italiaanse stad werden daarbij beschadigd.