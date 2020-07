Lommel SK stelt jonge Engelsman Liam Manning aan als nieuwe hoofdcoach

Lommel SK heeft vrijdagmiddag bekendgemaakt dat Liam Manning (34) de nieuwe hoofdtrainer wordt. Manning is een jonge Engelsman die eerder al voor de City Football Group werkte als directeur coaching van de New York City Academy.

City Football Group, dat Lommel twee maanden geleden overnam, plukte Manning vorig jaar weg bij Premier League-ploeg West Ham. Daar was hij verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en de oudste leeftijdsgroep, de U23. Hij maakte er naam als één van de beste jeugdtrainers van het land en wordt gezien als de man die de hand had in de doorbraak van Declan Rice, de 21-jarige middenvelder die intussen al Engels international is.

Manning werd aanvankelijk aangesteld als hoofd van de jeugdacademie van New York City FC, de Amerikaanse tak van de City Football Group. Maar nu trekt hij dus al naar Lommel. “Ik ben blij dat ik Lommel kan vervoegen en deze nieuwe reis in de geschiedenis van de club kan leiden onder de paraplu van de City Football Group. Lommel is een club met een gevestigde geschiedenis in het Belgische voetbal, met een solide basis en enorm groeipotentieel. Ik wil mijn best doen om de traditie van de club, om jong talent te helpen ontwikkelen, voort te zetten”, aldus Manning op de clubsite.

Sportief directeur, Ronny Van Geneugden, is blij met de nieuwe hoofdcoach: “Hij heeft veel expertise in het trainen en ontwikkelen van jong talent, wat perfect past in de langetermijnstrategie van Lommel SK.” Manning volgt bij Lommel Peter Maes op.