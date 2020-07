De partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil van de Hagia Sophia in Istanbul, nu een museum en een beschermd monument, weer een moskee maken. Een uitspraak van een Turks gerechtshof maakt dat nu mogelijk.

Het Turkse gerecht oordeelde vrijdagmiddag dat een overheidsbeslissing uit 1934 om van de Hagia Sophia in Istanbul een museum te maken onwettig is. Dat maakt de weg vrij voor de plannen van de AKP van president Erdogan om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken.

Verwacht wordt dat Erdogan vrijdag in een speech zal aangeven dat hij doorzet met zijn plannen. Zo komt hij tegemoet aan een decennia oude eis van zijn nationalistische en vrome achterban. Atatürk, stichter van het moderne Turkije, seculariseerde de moskee in 1935.

De Hagia Sophia is bijna 1.500 jaar oud en was eerst eeuwenlang een kathedraal. Vanaf de vijftiende eeuw werd het gebouw in gebruik genomen als moskee. Tot 1935 dus, toen het een museum werd. Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen het museum.