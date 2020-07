Dat in België parlementsleden nog steeds rechter zijn over hun eigen verkiezing, is onwettig. In een mijlpaalarrest geeft het Europees mensenrechtenhof daarmee de PVDA gelijk.

België is een van de laatste Europese landen waar parlementsleden zelf beoordelen of hun verkiezing correct is verlopen. ‘Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de geschillen ...