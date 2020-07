In Planckendael is de Indische neushoorn Karamat bevallen van een dochtertje. Dat meldt het Mechelse dierenpark vrijdag. Het jong stelt het goed en zal weldra in het buitenverblijf van de neushoorns te bewonderen zijn.

De zwangerschap duurde - zoals gebruikelijk bij Indische neushoorns - zowat zestien maanden, maar de bevalling zelf ging volgens de verzorgers, die alles op camera konden volgen, erg vlot en snel. Het 60 kilogram wegende jong was er al na vijf minuten. Het dier heeft nog geen typerende hoorn. ‘Dat is heel normaal voor een pasgeboren neushoorn’, zegt verzorger Jolien. ‘Per jaar groeit de hoorn zo’n zeven centimeter. Die blijft niet groeien natuurlijk, want door al het avontuur slijt die ook snel af. Gemiddeld wordt de hoorn bij een volwassen dier 60 centimeter lang.’

Een naam voor het nieuwe neushoornvrouwtje is er nog niet, maar die zal in ieder geval - zoals bij alle dit jaar geboren dieren - met een V beginnen. Het is trouwens al het tweede jong voor het koppel Karamat en Gujurat, na Qabid in 2015. Dat jongvolwassen mannetje woont intussen in de dierentuin van Edinburgh.

De Indische neushoorn is een kwetsbare en bedreigde diersoort, die vaak het slachtoffer is van stroperij en waarvan de habitat in India en Nepal onder druk staat. Zoo Planckendael neemt deel aan het Europese kweekprogramma van de soort, dat voor een back-up populatie wil zorgen voor het geval de soort in het wild zou uitsterven.