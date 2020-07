Door de coronacrisis is de vraag naar fietsen enorm toegenomen. Mensen zien in de fiets een veiliger alternatief voor het openbaar vervoer of een leuke bescheiden vorm van ontspanning. De fabrikanten kunnen de vraag naar fietsen amper volgen, wat tot halflege fietswinkels leidt.

De fietsafdeling in de grote Decathlon van Gent biedt een troosteloze indruk door de vele gaten in de rekken. Er staan veel minder fietsen dan normaal tentoongesteld. ‘Veel modellen zijn uitverkocht want ...