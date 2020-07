Onderzoek naar Bende van Nijvel leidt naar Frankrijk

De Franse politie heeft donderdag op vraag van onderzoeksrechter Martine Michel, die het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidt, een huiszoeking gedaan bij (ex)-gangster Francis V. (57). Hij verblijft al een hele tijd in Zuid-Frankrijk.

Volgens onze informatie werden munitie en een granaat gevonden. Maar V. werd na verhoor weer vrijgelaten. Waarom de speurders exact bij V. zijn langsgegaan, is onduidelijk.

Het federaal parket wil geen commentaar kwijt. V. wordt omschreven als een man van twee meter. Hij wordt niet verdacht van rechtstreekse betrokkenheid bij aanslagen van de Bende.

V. stond in de jaren tachtig dicht bij het extreemrechts milieu waar volgens sommigen de leden van de Bende van Nijvel gezocht moeten worden. V. is allesbehalve een koorknaap. Hij werd op 5 februari 1991 tot levenslang veroordeeld voor het assisenhof in Luik samen met zijn beruchte kompaan Eric Lammers. De twee hadden op 13 april 1988 in het centrum van de Antwerpse diamantwijk twee diamantairs - Ludo en Patrick Moons - beroofd en vermoord. Het was niet hun eerste exploot samen. Bij een gewapende overval in 1984 stalen ze ook al eens zes schilderijen van Ensor.

In 2007 stond V. in Brussel ook nog terecht wegens de productie van pornovideo’s waar hij ook zelf in figureerde.

Meer dan een gangster

Lammers was meer dan alleen maar een gangster. In een documentaire die RTBF in 2014 maakte over de Bende van Nijvel zei Lammers dat hij in de jaren tachtig warenhuizen heeft verkend die later door de bende zijn overvallen. Dat deed hij als lid van de extreemrechtse groepering Westland New Post (WNP). Een van de leiders van WNP was Michel Libert.

Jaren geleden hebben onderzoekers bij WNP effectief plannen van warenhuizen teruggevonden, maar niet van de warenhuizen die door de Bende van Nijvel zijn overvallen. Onder meer daarom en bij gebrek aan andere bewijzen werd het spoor naar de organisatie toen afgesloten. Libert werd verschillende keren opgepakt maar ook opnieuw vrijgelaten.

Het spoor naar extreemrechts is een van de sporen waar de nieuwe onderzoekscel zich opnieuw heeft in vastgebeten.