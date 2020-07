Buitenlandse Zaken geeft gedetailleerde lijst van risicozones vrij

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de lijst met kleurencodes, vakantiebestemmingen voor Belgen, al een update gegeven. De lijst met rode zones is meer gedetailleerd.

Wie terugkeert uit een zogenaamde rode zone moet verplicht in quarantaine. Wie de regels niet volgt, riskeert een boete tot 4.000 euro.

De rode zones worden nauw afgelijnd door Buitenlandse Zaken. Voor Portugal gaat het enkel om Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas / Massamá - Monte Abraão / Agualva-Mira Sintra / Algueirão-Mem Martins / Rio de Mouro / Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho), Lisboa (Santa-Clara).

In Spanje gaat het om de districten La Segria (provincie Lerida (Lleida in het Catalaans), Catalonië) en het district La Mariña (provincie Lugo, Galicië). De rode zone slaat dus enkel op de getroffen districten, niet op de hele provincie.

Het is niet toegelaten om naar die gebieden af te reizen. Wie terugkeert uit een rode zone moet getest worden en in quarantaine.

Er zijn nog geen oranje zones aangeduid voor terugkerende reizigers. Bezoekers van een oranje zone wordt aangeraden om op consultatie te gaan bij de huisarts.

Alle andere zones in Europa zijn dus groen. Voor wie reist naar of terugkeert uit Zweden, gelden dus geen beperking, ondanks het feit dat veel regio’s met veel nieuwe besmettingen kampen. ‘Dat geeft een vals gevoel van veiligheid’, zegt professor epidemiologie Pierre Van Damme (UAntwerpen) aan De Standaard.

Mogen we ook binnen?

Buitenlandse Zaken hanteert ook nog een andere kleurcode om aan te geven of Belgen het land wel binnen mogen – los van de waarschuwing voor een eventuele epidemie.

Op de rode lijst voor vertrek staan, naast de gebieden in Spanje en Portugal, de landen Finland, Ierland, Malta en Noorwegen. Daar komt binnenkort verandering in. Vandaag besliste Noorwegen om de grenzen vanaf 15 juli te openen voor meer landen, waaronder België. Naar Finland mag je vanaf 13 juli reizen.

Wie vertrekt naar Cyprus, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of IJsland, reist af naar een oranje zone. Dat betekent dat er mogelijk voorwaarden opgelegd worden aan reizigers. Cyprus, Groenland en de Faeröer-eilanden verplichten een test, IJsland legt reizigers de keuze voor tussen een test of quarantaine, het Verenigd Koninkrijk kiest voor quarantaine. Vanaf vandaag moeten reizigers naar Engeland niet langer in quarantaine.

Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, Letland, Kroatië, Nederland, Polen, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Litouwen, Estland, Bulgarije, Tsjechië, Slovenië, Roemenië, Slowakije of Griekenland, zijn groene zones waar geen reisbeperkingen gelden. Op enkele regio’s na, zijn er ook voor Spanje en Portugal geen reisbeperkingen.

Een negatief reisadvies geldt voor niet-essentiële reizen zoals toerisme. Essentiële reizen zijn wel mogelijk toegelaten. Raadpleeg hiervoor best het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

Wat als ik nu al in een van die rode regio’s ben?

Belgen die momenteel al in een van die rode regio’s zouden vertoeven (dus Lleida, A Mariña of Lissabon), zijn niet verplicht om meteen terug te keren naar ons land, klinkt het op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze moeten er wel ‘nauwgezet’ de instructies van de plaatselijke gezondheidsautoriteiten opvolgen. Eens hun vakantie voorbij is en ze terug in ons land zijn, zijn ze wel verplicht in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen.