Ben Mertens in eerste kwalificatieronde voor WK snooker tegen killer van Ronnie O’Sullivan, ook Luca Brecel aan de bak

Dinsdag 21 juli gaan in het English Institute of Sport in Sheffield de kwalificaties voor het wereldkampioenschap snooker van start. Naast Luca Brecel (WS-37) komt daarin ook Ben Mertens in actie. Hij verdiende zijn plaats als halvefinalist op het EK U21. Vrijdag werd de 15-jarige Oost-Vlaming voor de eerste ronde uitgeloot tegen James Cahill (WS-106).

Een evidente opdracht wordt dat niet. Als amateur schakelde Cahill vorig jaar in de eerste ronde ene Ronnie O’Sullivan (WS-6) met 10-8 uit. Vervolgens zorgde de 24-jarige Engelsman bijna voor een nieuwe stunt, maar moest hij in de tweede ronde toch met 13-12 de duimen leggen voor de Schot Stephen Maguire (WS-9). Tegen Mertens speelde hij nog niet eerder.

Als Mertens woensdag 22 juli de eerste horde neemt, wacht hem een duel met Sam Baird (WS-77) en in een eventuele derde ronde ontmoet hij Mark Davis (WS-32). In de vierde en laatste ronde zijn Brandon Sargeant (WS-115), Jake Nicholson, de Welshman Jak Jones (WS-69) en de Schot Anthony McGill (WS-39) de mogelijke tegenstanders.

Foto: BELGAIMAGE

Ook Brecel aan de bak

Brecel begint er zaterdag 25 juli in de derde ronde aan tegen Rod Lawler (WS-112), de Ier Ross Bulman of de Ier Fergal O’Brien (WS-71). Bij winst volgt een duel om een plaats in de Crucible tegen de Welshman Tyler Rees, de Pool Adam Stefanow (WS-110), Alfie Burden (WS-75) of de Chinees Liang Wenbo (WS-34).

De 25-jarige Limburger kan zich voor de vijfde keer voor een WK plaatsen, de tweede ronde bereiken lukte hem nog niet. In 2012 werd Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis. Hij was toen 17 jaar en 45 dagen oud. Mertens kan hem dus ruim de loef afsteken. Mertens is overigens niet de jongste deelnemer in de kwalificaties. Dat is de Oekraïner Iulian Boiko, met zijn 14 jaar ook de jongste ooit.

In de eerste drie rondes wordt er naar een best of 11 gespeeld, in de laatste ronde naar een best of 19. Het WK vindt van 31 juli tot 16 augustus in het Crucible Theatre van Sheffield plaats.