In Japan zijn de pretparken weer open. Er gelden weliswaar strenge regels: zo mogen bezoekers niet gillen op de rollercoasters om te vermijden dat er speekseldeeltjes in het rond zouden vliegen. Om te bewijzen dat het niet onmogelijk is om serieus te blijven op de achtbaan mochten bij Fuji-Q Highland twee directeurs het goede voorbeeld geven.