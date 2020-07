Antwerpse ‘GroenZoeker’ helpt recreanten beter spreiden over groene ruimtes

De provincie Antwerpen heeft met de ‘GroenZoeker’ een nieuwe website gelanceerd, die er onder meer voor moet zorgen dat recreanten zich beter verspreiden over de bestaande groene ruimte, nu veel meer mensen deze zomer in de eigen streek blijven.

Tijdens de coronatijd is de natuurbeleving ongezien toegenomen, stelt de provincie, en die nood aan natuur zal zich ook deze zomer manifesteren als meer mensen vakantie nemen in eigen land. Bovendien gaan mensen sowieso meer buiten op zoek naar verkoeling en schaduw omwille van de klimaatverandering, klinkt het.

Aangezien de meeste mensen echter alleen de grote natuurdomeinen kennen, komen ze massaal daar terecht en niet in de bossen, parken of kleine natuurgebieden in hun buurt.

De GroenZoeker moet daar dus verandering in brengen. Je vindt er een overzicht terug van parken, speelplekjes, bossen, landwegen, picknicktafels, waterplekjes en domeinen. Het gaat zowel om plekken in eigen beheer van de provincie als van Vlaanderen, natuurorganisaties en lokale overheden. Organisaties of gemeenten die nog niet deelnemen, kunnen er ook nog steeds hun aanbod doorgeven.

GroenZoeker geeft ook tal van opties om tochten te maken tussen de verschillende groene plekken. ‘We willen de ontsnippering tegengaan en de bestaande blauwgroene plekken beter met elkaar verbinden’, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). ‘Daarom kom je op groenzoeker.be onder andere ook onze fietsostrades, het fietsroutenetwerk, de wandelknooppunten en onze onbevaarbare waterlopen tegen.’