Drogisterij haalt ‘zwarte gaper’ van gevel in Amsterdam

Een drogisterij in Amsterdam beslist om de ‘zwarte gaper’ van de gevel te halen, nadat een tweet van Volkskrant-columnist Sylvia Witteman een storm aan protest veroorzaakte.

Het debat over racisme in het straatbeeld is sinds de dood van George Floyd niet meer gaan liggen. Wereldwijd worden standbeelden van historische figuren op de korrel genomen omwille van het soms dubieuze verleden.

In Nederland is er nu een debat over de ‘zwarte gaper’, een beeld van een zwart hoofd met een witte tulband, dat aan de gevel van drogisterij Het Heertje hangt in Amsterdam. Eigenaar van de drogisterij Harry Piet zal het beeld weghalen. ‘Er ontstond een negatieve dynamiek, als het beeld leidt tot meer polarisatie, moet het weg’, vindt hij. De columniste zegt dat haar bijschrift, ‘verbazend dat dit hier nog hangt, midden Amsterdam’, verkeerd begrepen is.

Foto: AFP

Historisch gezien werden dergelijke beelden gebruikt als uithangbord voor apothekers en drogisterijen. ‘De gezichten drukken verbazing uit, ze vergapen zich over wat zich in en om de winkel afspeelt’, legt historicus Peter van den Hooff uit aan de Volkskrant. ‘Sommige gapers hebben een oosterse uitdossing en een wat donkere huidskleur, die verwees naar de oosterse herkomst van sommige ingrediënten van geneesmiddelen.’

De gaper die nu ter discussie maakt, is geen historisch artefact, maar een replica van een beeld uit de jaren 80, dat werd gestolen in 2016. Het beeld trekt extra negatieve aandacht, omdat het karikaturale gelaatstrekken heeft. De historische beelden hadden dat niet, en hadden een lichtere huidskleur.

De eigenaar van de drogisterij wil het publiek betrekken bij de discussie, hij zal formulieren in zijn zaak leggen zodat klanten met suggesties kunnen komen.