Simone Biles heeft eerste ‘Vogue’-cover te pakken

Geen Olympische Spelen in Tokio waar ze kan schitteren, maar gymnaste Simone Biles staat wel op de cover van modemagazine ‘Vogue’.

De cover van het augustusnummer van Vogue had in de winkels moeten liggen op een moment dat Simone Biles haar collectie van olympische medailles nog had uitgebreid. Toen de 23-jarige Amerikaanse gymnaste in februari voor het eerst poseerde voor de lens van fotografe Annie Leibovitz - niet in een van haar turnpakjes, maar in designerkleding van Dior, Marc Jacobs, Hermès en Bottega Veneta - leefde ze nog volop toe naar de Olympische Spelen in Tokio, maar een hardnekkig nieuw coronavirus trok een streep door dat plan.

De beslissing om de Spelen uit te stellen, kwam hard aan. ‘Het was zonder twijfel de juiste beslissing, maar als die ook echt wordt uitgesproken, voel je je verslagen omdat je er zo hard naartoe hebt gewerkt’, aldus Biles in een gesprek met het magazine.

Niet alleen omdat het uitstel een fysieke uitdaging vormt, maar ook omdat ze nog een extra jaar moet samenwerken met de koepelorganisatie USA Gymnastics. Die zou beschuldigingen van seksueel misbruik tegen ploegdokter Larry Nassar in de doofpot hebben gestoken, waardoor de man jarenlang zijn gang kon gaan bij honderden meisjes, onder meer bij Biles.

In het interview vertelt Biles ook over andere obstakels die ze heeft moeten overwinnen, over de Black Lives Matter-protesten en over hoe ze de wekenlange quarantaine en een leven zonder vast trainingsroutine beleefd heeft (‘ik had meer tijd om mijn gedachten te ontcijferen’). En hoewel ze in april nog niet zeker was of ze wel zou deelnemen aan de Olympische Spelen in 2021, is Biles nu wel opnieuw aan het trainen voor het sportevenement, zegt ze.