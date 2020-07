Brussel investeert in gebruik van cargofiets

De luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van de cargofiets stimuleren, dat is het opzet van het Cairgo Bike-project dat het Brussels gewest vrijdag heeft gelanceerd. Het nieuwe initiatief is een van de elf projecten die werden geselecteerd door het Europees programma voor Vernieuwende Stedelijke Acties.

Partners Pro Velo en Urbike zullen cargofietsen uitlenen, groepsaankopen organiseren en potentiële gebruikers een opleiding geven. Cambio zal deelbakfietsen ter beschikking stellen in haar vloot en Remorquable zal voorzien in een uitleendienst voor aanhangwagens voor de fiets. BePark en parking.brussels zullen dan weer parkeerplaatsen voor cargofietsen ontwikkelen. Leefmilieu Brussel zal impact op de blootstelling aan luchtvervuiling nagaan en de VUB zal de resultaten evalueren.

Het doel is om het gebruik van de cargofiets stevig te promoten voor goederen- en personenvervoer en dit zowel voor professionele als particuliere verplaatsingen. Het Brussels gewest is overtuigd dat de cargofiets een goed alternatief is voor de wagen en zo de uitstoot van schadelijke stoffen kan terugdringen.

‘Er is een enorm potentieel. Recent onderzoek toont aan dat de helft van de leveringen met een bakfiets uitgevoerd kan worden en dat de bakfiets ook geschikt is voor driekwart van de privéverplaatsingen’, zegt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Aan het project hangt een kostenplaatje van 5,86 miljoen euro over drie jaar. 80 procent daarvan wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.