Eerder trokken de makers de stekker uit het zesde seizoen van de hitserie The crown, een fictieve vertolking van het leven van Queen Elizabeth II. Nu laten ze weten toch een zesde seizoen te maken, om de complexiteit van de verhaallijn goed te kunnen uitwerken.

De recente perikelen binnen het Britse koningshuis, zoals het schandaal rond prins Andrew en de stap terug van prins Harry en Meghan, zullen niet aan bod komen. Het laatste seizoen volgt de royals vanaf 2001, het verhaal stopt definitief in 2003. In januari liet bedenker Peter Morgan weten dat de serie na vijf seizoenen zou stoppen, ‘omdat dat het perfecte moment is’. Nu komt hij terug op die beslissing.

‘Toen we de verhaallijnen voor seizoen vijf bespraken, werd duidelijk dat, om aan de rijkheid en complexheid van het verhaal te kunnen voldoen, we terug moesten naar het oorspronkelijke plan om zes seizoenen te maken’, zegt Morgan aan The Hollywood Reporter. ‘Het geeft ons de mogelijkheid om dezelfde periode in groter detail te behandelen.’

The crown vertelt het verhaal van het Britse koningshuis vanaf de kroning van de Queen. Het derde seizoen volgde de gebeurtenissen tot 1977. In de volgende afleveringen, wellicht eind dit jaar beschikbaar op Netflix, maken prinses Diana en Margaret Thatcher hun opwachting. Het verhaal stopt definitief in het jaar 2003.

In de laatste afleveringen zal Olivia Colman de rol van koningin Elizabeth II overlaten aan Imelda Staunton, bekend van de Harry Potter-films en Downton Abbey. Claire Foy speelde in de eerste seizoenen een jonge Queen.