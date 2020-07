Van Gogh na 134 jaar weer in Antwerpen met expo in Waagnatie

Wie zich op hoogtechnologische wijze wil laten onderdompelen in de kunst van Vincent Van Gogh, kan dat vanaf 10 augustus in de Waagnatie in Antwerpen.

Kunst van wereldberoemde schilders komt tegenwoordig vaak op virtuele en geanimeerde wijze tot bij ons. Je kunt naar Dulle Griet gaan kijken in Museum Mayer Van den Bergh, maar tot voor enkele weken kon je in Brussel ook naar Beyond Bruegel, een expo waarin je te midden van de projecties van schilderijen van de grootmeester zat en een metershoge Dulle Griet woest met haar zwaard zwaaiend door haar eigen apocalyptische wereld liep. Ondertussen heeft de Franse impressionist Claude Monet in Brussel zijn eigen belevingsexpo.

Monets tijdgenoot Vincent Van Gogh heeft zelfs een paar van die techno-expo’s lopen. Er is de rondreizende Meet Vincent Van Gogh Experience, gemaakt door het Van Gogh Museum in Amsterdam en er is de Van Gogh Immersive Experience van het Brusselse bedrijf Exhibition Hub. Die laatste was eerder al in Brussel en komt na haltes in Italië, Frankrijk en Engeland nu ook naar de Waagnatie in Antwerpen, en wel van 10 augustus tot 8 november.

Bezoekers volgen in drie ruimtes een parcours door het leven van de Nederlandse kunstenaar, op basis van de brieven die hij naar zijn broer Theo schreef en uiteraard zijn belangrijkste werken. Denk zonnebloemen, korenvelden, molens, zelfportretten met of zonder oor en een menu met aardappelen, en dat allemaal 360 graden rond om rond. In plaats van aan de Schelde in Antwerpen zit u samen met de schilder aan de Rhone in Arles, en meer bepaald in het jaar 1888.

Het wordt een glorieuze comeback voor de Brabander, die halverwege de jaren 80 van die negentiende eeuw een tijd in Antwerpen woonde, in de ‘Rue des Images 194’, de Lange Beeldekensstraat. ‘Zeker is het dat Antwerpen voor een schilder zeer curieus en mooi is’ schreef hij toen aan zijn broer. Zeg dat Van Gogh het gezegd heeft.