Jambon en Homans spreken televisiekijkend Vlaanderen toe

VRT en VTM zenden vanavond een videoboodschap uit van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) naar aanleiding van de Vlaamse feestdag morgen. Op 11 juli zelf zal parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) dat nog eens overdoen.

11 juli, dat gaat traditioneel gepaard met een toespraak van de Vlaamse minister-president op de Groeningekouter in Kortrijk een dag voordien, vanavond dus. Omdat er vorig jaar rond deze tijd nog lang geen Vlaamse regering in zicht was, nam MP ad interim Liesbeth Homans (N-VA) toen de honneurs waar. Door het coronavirus wordt nu een tweede keer een domper op Jambons Vlaamse feestvreugde gezet. De herdenking van de Guldensporenslag in Kortrijk vindt wel degelijk plaats, mét toespraak van Jambon, maar het aantal aanwezigen is beperkt tot 200.

Nieuw is wel dat de Vlaamse minister-president zich voor het eerst rechtstreeks tot televisiekijkend Vlaanderen zal richten. Vanavond wordt een korte videoboodschap uitgezonden op VRT en VTM. Het gaat om een filmpje van zo’n drietal minuten. ‘Geen speech maar een moderne 11 juli-boodschap’, zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. Die zal op VTM te zien zijn voor het Nieuws van 19 uur, en bij VRT na het Journaal van 19 uur. Op Canvas wordt het filmpje nadien nog eens herhaald, vlak voor Terzake.

Morgen komt ook Vlaams parlementsvoorzitter Homans via het kleine scherm de Vlaamse woonkamers binnen. Haar toespraak, die traditioneel gehouden wordt in het Brusselse stadhuis, is wel degelijk afgelast. Om die leemte te vullen is een interview opgenomen met Vlaams parlement-tv. De video wordt naar iedereen gestuurd die in normale omstandigheden uitgenodigd zou zijn, onder meer de regionale en federale parlementsleden en excellenties.

Ook Homans schakelt nadien VRT en VTM in voor een korte videoboodschap. Bij de VRT volgt die na het journaal, op VTM zal dat rond 20.30 uur zijn. Ook via de regionale zenders is de video nadien te zien.

Peumans

Het was Homans’ voorganger die ruim tien jaar geleden voor het eerst met het idee op de proppen kwam. In een interview met De Standaard kondigde hij toen aan dat hij ‘zijn klep’ niet zou houden. Hij ontdekte dat hij kosteloos video’s kon laten uitzenden. ‘Als ik het Vlaamsche volk wil toespreken, moet ik gewoon de VRT bellen en krijg ik een cameraploeg. Wat denk je, op 11 juli een tv-toespraak? Of misschien moet ik er eentje met Kerstmis doen. Onmiddellijk na de koning, haha. Waarde landgenoten, tot u spreekt Jan Peumans.’ Peumans bracht die wilde plannen echter nooit in de praktijk.