Ze waren al eerder verplicht op het openbaar vervoer en op plekken waar je geen veilige afstand kan houden, en vanaf morgen moet u ze ook dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Maar hoe moet u dat precies doen, zo’n masker dragen? En welke draagt u het best? In bovenstaande video legt viroloog Marc Van Ranst het uit.