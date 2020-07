Coronacijfers stabiel: gemiddeld 84 besmettingen

De cijfers liggen in dezelfde lijn als de voorbije dagen: gemiddeld waren er per dag iets meer nieuwe besmettingen, maar de stijging is miniem. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens per dag daalt licht verder. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

In totaal telt ons land 62.357 bevestigde covid-19-besmettingen. Het daggemiddelde over een periode van zeven dagen, van 30 juni tot 6 juli, bedraagt 84, dat is een lichte stijging van 1 procent tegenover de week voordien, toen was het daggemiddelde 82,9. De r-waarde, het reproductiegetal, bedraagt nu 0,87.

De voorbije 14 dagen waren er 9,9 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Er zijn in totaal 9.781 sterfgevallen te betreuren in ons land, het daggemiddelde van het aantal overlijdens daalt van 4,1 naar 3,1 met 24 procent, het daggemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames daalt van 13 naar 10 met 23 procent.

Sciensano volgt de covid-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen, en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken en de trends duidelijk te zien.