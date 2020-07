Vijf dagen van rouw voor overleden burgemeester van Seoel

De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel heeft vijf dagen van rouw afgekondigd vanwege de dood van de populaire burgemeester Park Won-soon. Voor het stadhuis komt een soort altaar waar burgers afscheid kunnen nemen van de burgervader.

Park werd voor het eerst in 2011 tot burgemeester verkozen en was sindsdien twee keer herkozen. Naar het zich laat aanzien, pleegde hij donderdag zelfmoord. In een brief die hij thuis in zijn werkkamer achterliet voor hij donderdagochtend verdween, betuigde hij spijt en dankte hij ‘iedereen die in zijn leven met hem was geweest’. Hij schreef spijt te hebben, omdat hij zijn familie pijn zou hebben gedaan. Park vroeg te worden gecremeerd en wenste dat de as bij het graf van zijn ouders wordt uitgestrooid.

De later op de dag gevonden brief alarmeerde zijn gezin, dat de politie te hulp riep. Die zette een enorme zoekactie op touw. Het lichaam van de 64-jarige burgemeester werd rond middernacht aangetroffen in een bebost park in de stad.

Zuid-Koreaanse media suggereren dat een klacht tegen Park van een voormalige medewerkster een rol heeft gespeeld. Zij deed woensdag bij de politie aangifte en zegt dat ze door Park seksueel werd lastiggevallen. Er is nog niets bekend over de exacte doodsoorzaak.

Park Won-soon was sinds 2011 burgemeester van Seoel, dat bijna tien miljoen inwoners telt, en werd vorig jaar verkozen voor een derde en laatste termijn. Zijn naam werd vaak genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Democratische Partij bij de presidentsverkiezingen in 2022.

De man heeft zich als mensenrechtenactivist en advocaat vaak ingezet voor vrouwenrechten. Hij won in de jaren negentig een van de eerste rechtszaken in Zuid-Korea rond seksuele intimidatie, en trok zich ook het lot aan van de Zuid-Koreaanse vrouwen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ingezet als seksslavinnen. In 2018 prees hij ook de moed van de vrouwen die in de nasleep van het Weinstein-schandaal naar voren traden en machtige politici en beleidsmakers confronteerden met hun seksuele wandaden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.