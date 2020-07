Website voor slachtoffers aanslagen in buitenland

Slachtoffers van buitenlandse aanslagen kunnen voortaan terecht op de website www.aanslagenbuitenland.be voor medische, financiële of juridische begeleiding. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdag. De site kwam tot stand op vraag van de slachtoffers, die om heldere en transparante informatie vroegen.

In 2018 organiseerde de overheid acht ontmoetingsdagen voor alle terreurslachtoffers. In november 2019 kwam er op initiatief van Aristide Melissas, zelf slachtoffer van een terreuraanslag, een ontmoetingsmoment specifiek voor Belgische terreurslachtoffers van buitenlandse aanslagen. De aanslagen in Tunis, Istanbul en Barcelona zijn maar enkele waar Belgische slachtoffers vielen.

De belangrijkste conclusie was dat slachtoffers nood hebben aan een duidelijke en stapsgewijze handleiding. Daarop gingen de diensten van de FOD Justitie, de slachtoffercel van het Federaal Parket en de slachtofferverenigingen aan de slag. De website www.aanslagenbuitenland.be is daarvan het resultaat.

De website bundelt alle informatie in twee delen. Het eerste deel, de medische en consulaire bijstand, heeft betrekking op de crisisfase. Vlak na een aanslag gaan de vragen in de eerste plaats over hospitalisatie of repatriëring. In tweede instantie gaan de vragen over psychosociale hulp, juridische bijstand, verzekeringstechnische kwesties en overheidssteun.