Te dure telecomfactuur? Prijsvergelijker moet duidelijkheid geven

Betaalt u ook uw vaste telefoon, gsm, internet en tv in één pakket? U bent niet alleen, maar de kans is reëel dat u te veel betaalt. Telecomwaakhond BIPT lanceert daarom in september een prijsvergelijker die uw factuur automatisch analyseert en goedkopere opties aanreikt. Het BIPT wil zo afrekenen met de vaak prijzige telecombundels die, ondanks hun prijs, almaar populairder worden.