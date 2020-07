Opnieuw recordaantal besmettingen in één dag in VS, Fauci: ‘Stappen overgeslagen bij heropening’

In de Verenigde Staten is donderdag opnieuw een dagrecord van nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. In één dag kwamen er volgens de Johns Hopkins-universiteit meer dan 65.500 bevestigde gevallen bij. Er vielen ook 1.000 doden.

In totaal werden er nu al meer dan 3,11 miljoen besmettingen geteld sinds het begin van de pandemie. Het vorige dagrecord dateert van dinsdag, toen er meer dan 60.200 nieuwe gevallen waren. De totale dodentol staat nu op 133.245.

‘We bevinden ons in een zeer moeilijke situatie’, zei Anthony Fauci, de topimmunoloog die het Witte Huis adviseert tijdens de coronacrisis, donderdag na het vorige record. Hij zei aan The Hill dat de heropening van het land gebeurde ‘door alle aanbevolen stappen over te slaan’. Voor een nieuwe lockdown pleitte hij niet, wel voor een pauze in de versoepeling van de coronamaatregelen in de zwaar getroffen staten. Vooral in de zuidelijke en westelijke staten is het aantal besmettingen de afgelopen weken fel gestegen.

In The Wall Street Journal verklaarde Fauci dat de overheid beter werk moet maken van het benadrukken van persoonlijke verantwoordelijkheid en dat experts meer aan het woord moeten komen. ‘We hebben meer mensen nodig zoals mijzelf en mijn collega’s’. Fauci mag geen interviews meer geven zonder de expliciete toestemming van het Witte Huis. ‘Nu komt er tijd vrij om op zoek te gaan naar een vaccin’, zei hij daarover.

Hoger percentage test positief

Trump, die de economie wil aanzwengelen en een heropening sterk aanmoedigt, tweette donderdag: ‘Voor de honderdste keer: de reden dat wij zoveel gevallen zien, in vergelijk met andere landen die het bijlange niet zo goed doen als wij, is dat ons TESTEN veel groter en beter is. We hebben 40 miljoen mensen getest. Als we in de plaats daarvan 20 miljoen deden, zou het aantal gevallen de helft zijn, enz. NIET BERICHT!’

For the 1/100th time, the reason we show so many Cases, compared to other countries that haven’t done nearly as well as we have, is that our TESTING is much bigger and better. We have tested 40,000,000 people. If we did 20,000,000 instead, Cases would be half, etc. NOT REPORTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

Ongeveer 8 procent van de uitgevoerde tests in de VS legt momenteel een besmetting bloot. In België is maar 1,1 procent van de tests positief.

Begin deze week beweerde Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany nog dat de wereld de ‘VS als een voorbeeld ziet’ bij de aanpak van de coronacrisis.