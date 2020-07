Tot de laatste seconde kunnen we horen

Het stervende brein ­reageert op geluiden, zelfs als de persoon niet meer lijkt te reageren tijdens zijn laatste uren. Dat blijkt uit onderzoek van de University of British Columbia (Vancouver, Canada).

In de studie, onlangs gepubliceerd in het vakbladScientific Reports, hebben de vorsers de elektrische activiteit in de hersenen gemeten bij personen die op sterven lagen.

Hun hersenactiviteit werd verge­leken met eerdere metingen (toen kregen die personen al palliatieve zorgen maar waren ze nog bij bewustzijn) en met de hersenactiviteit van ge­zonde vrijwilligers.

De reactie op geluiden bleek bij de stervende patiënten zeer gelijk­aardig als bij de gezonde, ­jongere proefpersonen.