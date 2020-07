Biden stelt economisch plan van 700 miljard dollar voor tijdens campagnespeech

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft een economisch plan van 700 miljard dollar voorgesteld, tijdens een campagnespeech in een fabriek in de noordoostelijke staat Pennsylvania.

Als hij president wordt, trekt Biden 400 miljard dollar uit voor door de overheid geleide productie-aankopen, en 300 miljard dollar voor investeringen in technologie, inclusief groene innovatie. Dat moet de binnenlandse productie een boost geven en nieuwe banen scheppen.

Hij wil hiermee ook zittend president Donald Trump uitdagen, die zichzelf graag voorstelt als de leider die de jobs weer terug naar Amerika brengt.

Biden zei ook dat hij belastingverhogingen zou doorvoeren voor de grootste verdieners en bedrijven. Hij haalde daarbij uit naar Amazon, dat amper federale inkomstenbelastingen betaalt. ‘We gaan de belastingen op buitenlandse winsten verdubbelen, zodat we mensen niet aanmoedigen om te vertrekken en in het buitenland te bouwen.’

De 77-jarige Democraat was ook vernietigend voor de manier waarop Trump de coronacrisis aanpakt en het land verdeelt. ‘Hij is precies de verkeerde persoon op dit moment om te leiden’, zei hij over zijn politieke rivaal.