‘Niet de bedoeling om rijk te worden met vaccin’

Stel dat het Leuvense vaccin alle tests doorstaat en op de markt komt, dan is het de bedoeling dat het in de landen wordt ingezet waar het nodig is, zegt Kai Dallmeier (Rega-Instituut), die samen met Johan Neyts het onderzoek naar het vaccin leidt.

De KU Leuven heeft veelbelovende resultaten geboekt met een ­kandidaat-vaccin tegen sars-CoV-2. Ingeënte hamsters zijn er goed mee beschermd. In december volgen de eerste studies op mensen.

Wat als het vaccin effectief op de markt komt? ‘De verdeling moet in het plan van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere internationale spelers passen.’

Het is ook niet de bedoeling om rijk te worden met het vaccin, zeggen Dallmeier en Neyts. ‘Het moet verkocht worden ­tegen de werkelijke kostprijs.’

Willen de onderzoekers ­samenwerken met een farma­bedrijf? ‘Vanaf nu zou dat gaan, maar in deze fase kunnen we het ook nog alleen’, zegt Neyts. ‘Op een bepaald moment zullen we wel moeten samenwerken met een farmabedrijf, want naarmate je verder raakt in de ontwikkeling en het testen van het vaccin, ­lopen de kosten sterk op. De ­universiteit kan niet alle kosten dragen.’