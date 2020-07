Vreedzame protesten in Belgrado donderdagavond

Na twee nachten van confrontaties tussen de betogers en de politie hebben duizenden mensen donderdagavond vreedzaam betoogd in de Servische hoofdstad Belgrado.

Eerder op de dag had de Servische president Aleksandar Vucic gezegd dat ‘criminele hooligans’ achter het geweld zaten. ‘Ik heb jullie beloofd dat we de vrede en stabiliteit zullen bewaren, ondanks de gewelddadige aanvallen die ons allen choqueren’, zei hij. ‘We gaan de strijd winnen’, zei hij terwijl hij op weg was naar Parijs.

Een grote menigte verzamelde donderdagavond voor het parlement, waar ze al zittend protesteerden. Sommigen hadden borden bij met ‘Blijf zitten’, en ‘Vucic is gevaarlijker dan covid-19’, erop. Volgens de aanwezige media probeerde een kleine groep extreemrechtse jongeren de politie uit te dagen. Ze werden uiteindelijk weggejaagd door andere vreedzame betogers.

Dinsdag en woensdag kwamen duizenden woedende manifestanten al samen voor het parlement in Belgrado na de aankondiging door president Aleksandar Vucic dat er dit weekend een nieuwe lockdown komt. Die protesten verliepen erg gewelddadig. Tientallen agenten raakten gewond, nadat ze bekogeld werden met flessen, stukken beton en stenen.

Donderdag kondigde de regering aan dat de geplande lockdown er toch niet komt, maar vervangen wordt door andere maatregelen. Zo komt er in de hoofdstad wel een verbod op bijeenkomsten met meer dan tien mensen.

Servië telt tot nu toe meer dan 17.000 coronabesmettingen, en zo’n 340 covid-19-doden.