Ex-advocaat Trump teruggestuurd naar gevangenis

De voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, is donderdag teruggestuurd naar de gevangenis. Nog geen twee maanden geleden werd hij er nog vrijgelaten omwille van de verspreiding van het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van de gevangenisautoriteiten hield Cohen zich niet aan de voorwaarden van zijn huisarrest, en moest hij daarom terugkeren. Details over welke voorwaarden hij precies schond werden niet meegedeeld.

De 53-jarige werd in 2018 veroordeeld tot drie jaar cel, onder meer voor het afleggen van valse getuigenissen in het Amerikaanse congres en frauduleuze campagnefinanciering. Hij betaalde zwijggeld aan twee vrouwen die een seksuele affaire hadden met Trump.

Normaal gezien mocht hij de rest van zijn straf in huisarrest uitzitten. Het is onduidelijk of hij weer vrijgelaten zal worden.