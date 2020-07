Mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in winkels, bioscopen, zalen en musea

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn een mondmaskers te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land donderdagavond beslist.

Het mondmasker werd lange tijd ‘sterk aanbevolen’ door de regering en de GEES (Groep van experten belast met de exitstrategie), maar verplicht was het niet. Dat verandert echter vanaf zaterdag, zo heeft premier Sophie Wilmès donderdagavond bekendgemaakt.

De aankondiging van de premier komt erg onverwacht. Het al dan niet verplichten van mondmaskers in winkels zou oorspronkelijk besproken worden op de Nationale Veiligheidsraad, die pas volgende week woensdag samenkomt. Premier Wilmès zei eerder vandaag nog in de Kamer dat ze voorlopig het laatste advies van de GEES blijft volgen en het dus bij een ‘sterke aanbeveling’ blijft.

Maar nadat het Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, vanmorgen al een officiële aanbeveling rondstuurde om mondmaskers in winkels te verplichten, werd toch besloten om sneller te schakelen.

‘De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden’, klinkt het in een persmededeling.

Het dragen van een mondmasker was al verplicht in een aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer en bij een kappers- of doktersbezoek, maar vanaf zaterdag heeft iedereen ouder dan twaalf jaar dus maar beter op elk moment van de dag een exemplaar op zak, want dan wordt het dragen van een mondmasker dus ook verplicht in winkels en winkelcentra, maar ook in bioscopen, theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en religieuze gebouwen zoals kerken en moskeeën.

‘De lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land’, aldus nog de premier. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties, klinkt het nog.

Sancties

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit. Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden.