De Block hekelt internationale berichtgeving over Belgische coronacijfers

In een opiniestuk voor Politico heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gereageerd op het onderzoek waaruit zou blijken dat België van alle Oeso-landen de coronacrisis het slechtst heeft aangepakt.

De internationale pers heeft het verkeerd wanneer ze bericht over de Belgische aanpak van de coronacrisis en steeds opnieuw verwijst naar het hoog aantal doden, zo begint minister De Block haar opiniestuk voor Politico. Ze verwijst specifiek naar het vergelijkingsonderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU), waaruit België van alle 21 Oeso-landen naar voren komt als de slechtste leerling van de klas wat betreft de aanpak van de coronacrisis.

De minister noemt het ‘een schoolvoorbeeld’ van wat er gebeurt wanneer je een vergelijking wil maken op basis van een klein aantal parameters, ‘die eerder werden gekozen omdat ze beschikbaar zijn, dan omdat ze relevant zijn’. Zo werd er volgens haar te weinig rekening gehouden met factoren zoals de testcapaciteit en de beschikbare gezondheidszorg, terwijl oversterfte te zwaar doorweegt in de finale score.

De Block wil er ook nog eens op wijzen dat de hoge dodentol is ons land ‘het gevolg is van een nauwkeurige telling door onafhankelijke epidemiologen die geen enkel potentieel slachtoffer van het coronavirus over het hoofd wilden zien, of de patiënt nu getest was of niet’.

Maar de minister vindt het eveneens bedroevend dat ook de populatiedichtheid, onze centrale ligging en vele toegangswegen, die een verspreiding van het virus hebben vergemakkelijkt, niet door de EIU in rekening werden gebracht. Dat de aanpak van de Verenigde Staten door de EIU als ‘goed’ wordt bestempeld, terwijl dat land de uitbraak nog steeds niet onder controle heeft, illustreert volgens De Block duidelijk de tekortkomingen van hun scoremodel.

Tot slot benadrukt ze nog dat er in ons land nooit sprake was van dramatische taferelen in het ziekenhuis waarbij geen plaats was voor patiënten of dokters moesten kiezen wie ze zouden helpen. ‘Zelfs tijdens de piek van de pandemie is de bezettingsgraad van onze afdelingen intensieve zorg nooit boven zestig procent gegaan’, aldus de minister.

‘Ik ben teleurgesteld in de simplistische manier waarop de statistieken van covid-19-doden al te vaak worden gebruikt in het publieke debat. De verschillende aanpakken in methodologie worden over het hoofd gezien, en de vergelijking tussen de verschillende landen wordt gereduceerd tot een sportcompetitie, terwijl deze cijfers net wetenschappelijk geanalyseerd en kritisch onderzocht moeten worden’, besluit De Block.