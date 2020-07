Anderlecht stalt tiener Thierry Lutonda bij RKC Waalwijk

RSC Anderlecht leent Thierry Lutonda (19) voor een seizoen uit aan het Nederlandse RKC Waalwijk. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen, zo bevestigt de Eredivisieclub donderdag.

Lutonda is een jeugdproduct van Standard. In 2014 belandde hij in de opleiding van Anderlecht. Afgelopen seizoen kwam hij alleen in de openingsmatch van de competitie tegen KV Oostende (1-2 verlies) in actie. De flankverdedigder mocht toen in het slot invallen voor Hotman El Kababri.

“We zijn uiteraard erg tevreden met de komst van Thierry, die is gehaald voor de positie van linksback. Een positie die meerdere jaren bij ons RKC Waalwijk dun bezet is geweest.”, zegt Mo Allach, de technisch directeur van RKC. “Thierry is een jong talent met drive, energie en potentie. Bij Anderlecht heeft hij een uitstekende jeugdopleiding genoten en heeft hij in diverse nationale jeugdteams gespeeld. We hebben veel vertrouwen in Thierry, waardoor we content zijn dat we met het oog op de toekomst ook een optie tot koop overeen zijn gekomen.”

RKC beëindigde het afgelopen seizoen als achttiende en laatste in de Nederlandse hoogste klasse maar hoeft niet te degraderen omdat de competitie vroegtijdig werd stopgezet.