‘Illegaal stadstuintje’ in Schaarbeek staat terug op zijn oude plaats

Het Schaarbeeks koppel dat vorige maand nog moest toekijken hoe de gemeente hun stadstuintje had verwijderd, heeft een achterpoortje gevonden voor hun stukje groen.

Xavier Damman en Leen Schelfhout hadden na de aankoop van hun huis in Schaarbeek het ongebruikt stukje asfalt voor hun garagepoort omgetoverd tot een stadstuintje, maar dat was niet naar de zin van sommige buren en het gemeentebestuur gaf hen gelijk. Het is verboden om openbare ruimte te privatiseren, en de wegcode verbiedt om een hindernis te plaatsen voor een garage, aldus hun argumenten voor het verbod. Half juni werd het tuintje in alle vroegte weggehaald door de gemeente, en het koppel kreeg ook al enkele boetes in de bus.

Maar sinds woensdag kleurt de straat van Damman en Schelfhout toch opnieuw wat groener. Het koppel vond een achterpoortje om het stadstuintje (eigenlijk een bloembak) opnieuw te installeren. Ze vroegen een parkeerkaart aan bij de gemeente en plaatsen het tuintje - dat ze konden recupereren op de gemeentelijke stortplaats - op een handkar. Die mogen ze wel voor hun garage laten staan, ook zonder nummerplaat.

Overigens heeft in tegenstelling tot de gemeente het Brussels Gewest wel zijn steun uitgesproken voor het initiatief: de tuin werd geselecteerd door Brussel Mobiliteit in het kader van ‘Brussel op vakantie’, een projectoproep waarmee Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) de openbare ruimte tijdelijk wil laten hertekenen door de burger, zo meldt stadskrant Bruzz. Daardoor kunnen Damman en Schelfhout rekenen op een subsidie van 5.000 euro.