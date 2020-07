Hooggerechtshof heeft beslist: Trump moet belastingaangiften vrijgeven in rechtszaak

De Amerikaanse president Donald Trump moet zijn belastingaangiften en andere financiële informatie vrijgeven, aldus een uitspraak van het Hooggerechtshof.

De procureur van Manhattan en de Democraten in het Congres proberen al jaren de fiscale aangiften van president Trump te bemachtigen, maar die weigert de informatie vrij te geven - zoals de traditie gebiedt, Trump is de eerste president sinds Richard Nixon die zijn belastingaangifte niet vrijgeeft. Hij beroept zich op zijn immuniteit als president.

Het Hooggerechtshof heeft vandaag geoordeeld dat dit geen geldig argument is en geeft de aanklager in New York toestemming om de financiële gegevens van Trump in te kijken, waaronder dus zijn belastingaangiften. De president mag de vrijgave van die gegevens dus niet blokkeren wanneer de zaak opnieuw voorkomt.

‘De president is noch absoluut onschendbaar voor strafrechtelijke dagvaardingen van de staat die zijn privépapieren opvragen noch heeft hij recht op een verhoogde bescherming’, aldus de toelichting van de conservatieve opperrechter John Roberts bij het oordeel. Zeven rechters stemden voor, twee stemden tegen.

Trump heeft meteen gereageerd op Twitter en noemt het een politieke vervolging. ‘Ik heb onder meer de heksenjacht van Mueller (speciaal aanklager Robert Mueller en het Rusland-onderzoek, red.) overwonnen, maar moet blijven vechten in een politiek corrupt New York, niet eerlijk’, aldus de president.