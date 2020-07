Dries Van Noten verovert China

De Belgische ontwerper Dries Van Noten opent eind augustus een eerste winkel in Réel Mall in het centrum van Shanghai, de eerste in China. De volledige herfstcollectie voor zowel mannen als vrouwen zal er te koop zijn.

Het Belgische merk Dries Van Noten, dat sinds 2018 grotendeels in handen is van de Spaanse groep Puig, opent een eerste winkel in China. De winkel zal 1.800 vierkante meter groot zijn, genoeg plaats voor de volledige herfstcollectie voor mannen en vrouwen. Dat is goed nieuws voor het merk, veel ontwerpers kunnen op dit moment niet investeren en zien zich genoodzaakt winkels te sluiten door de coronacrisis.

Het is zeker niet de eerste kennismaking met China voor Van Noten. In 2017 besloot hij al die markt aan te boren, met verkooppunten in Shanghai en Peking. Een eigen winkel was er echter nog niet. Van Noten heeft in Azië ook verkooppunten in Japan, Zuid-Korea, Singapore en Honkgong.

Van Noten combineerde jarenlang het zakelijke leiderschap met de creatieve visie van het bedrijf. Sinds januari is Matteo De Rosa zakelijke leider. ‘We willen de komende jaren het label uitbreiden, zowel digitaal als in de winkelstraat’, zei De Rosa aan WWD. Van Noten staat wel nog aan het roer als creatief directeur, en hij is voorzitter van de Raad van Bestuur.