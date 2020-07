In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wordt volop gezocht naar burgemeester Park Won-soon.

Politieagenten doorzoeken donderdagavond de buurt Seongbukdong, ten noorden van hoofdstad Seoul, waar het laatste signaal van burgemeester Park Won-soon werd opgepikt voor zijn telefoon werd uitgeschakeld.

De 64-jarige man verliet donderdagochtend zijn woning rond 10.40 uur lokale tijd, gekleed in een zwarte pet en rugzak, nadat hij een geplande beleidsvergadering had geannuleerd, aldus lokale media. Rond 17 uur contacteerde zijn dochter de politie om haar vader als vermist aan te geven, nadat ze een onrustwekkende boodschap had gevonden.

Park is sinds 2011 burgemeester van Seoul en werd vorig jaar verkozen voor een derde en laatste termijn. Zijn naam wordt vaak genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Democratische Partij bij de presidentsverkiezingen in 2022.

