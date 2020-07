‘Ryanair wil in België 84 medewerkers afdanken’

Omdat er nog geen akkoord is over een loonsverlaging, wil Ryanair 84 van zijn 500 Belgische medewerkers ontslaan, zeggen de bonden. ‘Ze voeden een angstklimaat.’

Ryanair wil in ons land 44 piloten en 40 stewards ontslaan. Dat heeft de Ierse lagekostenmaatschappij vanmiddag in een interne webcast aangekondigd, zeggen de christelijke vakbond CNE en de pilotenvereniging Beca. Ryanair, dat in totaal zo’n 500 mensen tewerkstelt in België – waarvan 170 piloten –, zou volgens de vakbonden morgen de procedure voor de wet-Renault opstarten.

De aankondiging komt er nadat Ryanair al weken heeft geëist dat het Belgische personeel een loonsverlaging zou slikken. Piloten zouden de twee volgende jaren een vijfde moeten inleveren, en de twee daaropvolgende jaren 14 procent, zegt Alain Vanalderweireldt van de Belgian Cockpit Association (Beca). Het personeel heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin de luchtvaartsector verkeert, en wil tijdelijk inleveren, maar dat Ryanair onder meer ook de indexatie van lonen wil opschorten tijdens, is een brug te ver.

‘Angstklimaat’

Bovendien wil het personeel de garantie dat de loonsinspanningen ongedaan worden gemaakt, zodra de maatschappij op winst begint uit te keren aan aandeelhouders. ‘Maar in plaats van dat compromis te aanvaarden, blijft Ryanair de druk op de piloten en hun vertegenwoordigers opvoeren’, zei Beca gisteren nog in een persbericht. De pilotenvereniging beschuldigt Ryanair ervan ‘angstklimaat’ te creëren.

Een woordvoerder van Ryanair wil het bericht (nog) niet bevestigen. De Ierse luchtvaartmaatschappij kondigde eerder wel 3.000 ontslagen aan in Europa door de coronacrisis. Onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden wel akkoorden bereikt over loonsverlagingen om banen te behouden.