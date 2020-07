Voorlopig alleen supporters van thuisspelende clubs welkom in Nederlandse voetbalstadions

Alleen supporters van de thuisspelende clubs zijn voorlopig welkom in de Nederlandse voetbalstadions. Dat staat in een protocol van ruim 80 pagina’s dat de Nederlandse bond KNVB in samenspraak met diverse betrokken partijen heeft opgezet voor het nieuwe seizoen. Om de in- en uitstroom van het publiek beheersbaar te houden, hebben de burgemeesters en de politie aangegeven dat supporters van de uitspelende club in de opstartfase niet welkom zijn.

Komende maand gaan de profclubs onderlinge oefenwedstrijden spelen. De clubs die dat willen, kunnen bij toestemming van de burgemeester in beperkte mate publiek toelaten. Door de bezoekers op een slimme en wellicht zelfs innovatieve manier over het stadion te verdelen, denken de clubs dat ze in de eerste fase 20 tot 40 procent van de capaciteit van hun stadions kunnen gebruiken. De fans moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Dat geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden en voor jongeren tot 18 jaar. Zij mogen wel naast elkaar zitten.

Supporters van 18 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen, moeten 1,5 meter afstand houden. Dat betekent in de meeste stadions dat er drie à vier stoelen tussen de fans in leeg moeten blijven. Het advies aan de clubs is om met tijdvakken te werken bij zowel de in- als uitstroom. Dit om te voorkomen dat er ‘piekdrukte’ ontstaat bij de ingangen, waar iedere bezoeker een gezondheidscheck moet ondergaan. In het geval van een ramp die leidt tot ontruiming van het stadion zal vanwege het acute gevaar niet worden gehandhaafd op de coronamaatregelen.

In het protocol is nog niet opgenomen hoe clubs moeten handelen als supporters in groepsverband hard schreeuwen of zingen. Voorlopig is dat vanuit de overheid verboden. De KNVB heeft bepaald dat bij overtreding van deze maatregel in het uiterste geval een stadionverbod van drie maanden kan worden opgelegd. De bond hoopt vooral dat clubs in gesprek gaan met de fans om zulke situaties te voorkomen.