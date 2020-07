Koning Filip ontvangt Congolese president Tshisekedi voor ‘privéontmoeting’

De Congolese president Félix Tshisekedi, die sinds zondag op persoonlijke titel in ons land vertoeft, heeft de voorbije dagen ontmoetingen gehad met koning Filip en premier Sophie Wilmès.

Het Congolese staatshoofd is woensdag ontvangen voor ‘een privégesprek’, bevestigt het koninklijk paleis aan persagentschap Belga.

De dag daarvoor had Tshisekedi ook al een ontmoeting met premier Wilmès. Die ontmoeting, zo luidt het in de entourage van Wilmès, moet gezien worden ‘als een verlengde van de contacten die al waren gelegd bij het vorige bezoek van Tshisekedi aan ons land, in februari’.

Volgens de Belgisch-Congolese nieuwssite cheikfitanews hadden Wilmès en Tshisekedi het niet alleen over de bilaterale relaties tussen beide landen, maar ook over de spijtbetuiging voor de gruweldaden ten tijde van de kolonisatie die koning Filip eind juni uitsprak ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid.

Als reactie op die spijtbetuiging zei Tshisekedi tijdens een televisietoespraak dat België en de Democratische Republiek Congo samen de geschiedenis van de kolonisatie moeten herschrijven.